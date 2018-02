So ein gigantisches Projekt hat es noch nicht gegeben: Das Square Kilometre Array (kurz: SKA) soll einmal eine Gesamtfläche von einem Quadratkilometer abdecken - zumindest, wenn man alle Teile nebeneinander stellen würde. Denn das Radioteleskop besteht dann aus tausenden Schüsseln, Spiegeln und Antennen, die in Südafrika und Australien aufgebaut werden. Denn dort gibt es fernab jeder Zivilisation nicht nur die beste Sicht auf das Zentrum der Galaxie, sondern auch besonders wenig störende Strahlung.

Mikrowellen, Mobiltelefone oder Wlan stören nämlich die Radiowellen, mithilfe derer das SKA ins Weltall blickt. Das südafrikanische Antennenfeld des SKA wird in der Karoo-Halbwüste entstehen und den Kern der hohen und mittleren Frequenzen des Funkspektrums abdecken. Die Antennen werden aber auch in anderen Teilen des afrikanischen Kontinents verteilt sein - etwa in Namibia, Ghana, Madagaskar oder Mauritius. In der australischen Region Murchison wird der untere Frequenzbereich betrachtet.