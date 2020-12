Der erste Versuch am 8. Dezember endete 1,3 Sekunden vor dem Start. Dann schaltete der Computer ab. Dieses Mal ging alles glatt – beim Start. Starship SN8 hob um 23:45 Uhr (MEZ) erfolgreich vom Startplatz Cameron County in Texas (USA) ab. Es war der erste Flugtest in dieser Höhe und das erste Mal, dass das Starship komplett geflogen ist.

Schnell gewann die Rakete an Höhe, ging dann in den Sinkflug, zwischenzeitlich drehte sie sich von der Senkrechten in die Waagerechte. "Erfolgreicher Aufstieg, Umstellung auf Sammeltanks und präzise Klappensteuerung zum Landepunkt!", twitterte SpaceX-Chef Elon Musk.

6 Minuten 42 Sekunden nach dem Start: Explosion bei der Landung Bildrechte: SpaceX

Nach 6 Minuten und 42 Sekunden erreichte Starship SN8 wieder den Boden. Doch statt sauber aufzusetzen, explodierte das Raumschiff. Übrig blieben nur die Trümmer. Die Laufschrift unter dem Livevideo gratulierte trotzdem, "Awesome Test. Congrats Starship Team" und kündigte schon den nächsten Versuch SN9 an.

Awesome Test? Die Trümmer von Starship SN8. Bildrechte: SpaceX