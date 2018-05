Es ist der letzte große Wurf von Stephen Hawking: Rund sieben Wochen nach dem Tod des britischen Astrophysikers erscheint dessen neue Theorie vom Beginn des Universums, dem Urknall. Hawking hat daran gemeinsam mit dem Wissenschaftler Thomas Hertog von der Universität Löwen in Belgien gearbeitet. Das "Journal of High Energy Physics" hat die Studie der beiden Forscher veröffentlicht, teilte die Universität Cambridge am Mittwoch mit.