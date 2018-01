Bildrechte: IMAGO

Die Forscher führten einerseits eigene Messungen durch, sowohl in sogenannten Verteilnetzen mit niedriger Spannung, an die Privathaushalte angeschlossen sind, als auch in den Übertragungsnetzen, die Strom mit hoher Spannung von großen Kraftwerken aus über weite Strecken transportieren. Andererseits griffen sie auf die Daten von Netzbereibern wie dem Unternehmen "50 Hertz" zurück, das die Hochspannungsleitungen in Ostdeutschland unterhält.



Die statistische Auswertung habe einen deutlichen Befund gebracht, sagt Benjamin Schneider. "Der Einfluss des Stromhandels auf die Netzfrequenz ist in etwa so groß wie der der Erneuerbaren, wenn nicht sogar noch größer." Strom wird in Deutschland in Zyklen von 15 Minuten gehandelt, unter anderem an der Leipziger Strombörse EEX. Parallel zu diesen Handelszyklen treten Schwankungen der Netzfrequenz auf, die bis zu 0,15 Hertz mehr oder weniger betragen können. "Das hat uns insofern überrascht, weil in der Öffentlichkeit und der Politik an dieser Stelle immer nur über die Rolle der Erneuerbaren diskutiert wird und nicht über die Gestaltung des Handels", sagt Marc Timme.