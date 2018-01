Die drei Teleskope tragen den Namen ExTrA. Das steht für “Exoplanets in Transits and their Atmospheres“ und bedeutet: die Planeten und ihre Athmosphären werden nicht direkt beobachtet, sondern indirekt. Denn jeder Planet verdunkelt die Sonne, an der er vorüberzieht – zumindest ein ganz, ganz bisschen. Und dieses "Bisschen“ können die drei neuen ExTrA-Teleskope messen. Um Vergleichswerte zu haben, wird bei den Messungen das Licht von vier weiteren Sternen gesammelt. Und dieses Licht wird anschließend spektroskopisch untersucht, also praktisch in seine Einzelteile zerlegt. Das bietet völlig neue Möglichkeiten, so Jose-Manuel Almenara-Villa, der Experte für Exo-Planeten, der an dem Projekt beteiligt ist.