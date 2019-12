In einem kleinen Raum auf dem Technik-Campus der Uni Halle bläst die Kühlung des Supermikroskops. Ein unauffälliges Maschinenquadrat steht vor uns, stolze drei Millionen Euro wert. Es ist eins von zwei Mikroskopen dieser Art in Deutschland. Juliana Martins streichelt liebevoll die Flanke der Maschine. Hier hat die junge Frau vor knapp einem Jahr die Superfaser eingespannt. Mitgebracht hatte sie diese aus Bayreuth nach Halle - in ihrer Handtasche. Was macht nun also die Maschine? Man stelle sich einen Apfel vor, sagt die Forscherin: Wenn man sehen will, wie der von innen aussieht, schneidet man ihn einfach auf. Das Problem: Der Apfel ist dann kaputt. So wäre das auch mit der Superfaser.