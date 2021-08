Am HIBEF soll künftig die Röntgenstrahlung des European XFEL mit zwei Superlasern, einer leistungsstarken Magnetspule und einer Diamant-Stempelzelle (hier werden auf kleinsten Flächen gigantische Drücke erzeugt) kombiniert werden. Damit soll beispielsweise die Forschung zu Dunkler Materie und Dunkler Energie vorangetrieben werden, die rund 95 Prozent des Universums ausmachen.



Laut "Sächsischer Zeitung" kostete das Forschungslabor 120 Millionen Euro und ist somit die bislang größte wissenschaftliche Investition Sachsens – finanziert worden sei es jedoch von der Helmholtz-Gemeinschaft und internationalen Partnern. Die Forschungszeit am HIBEF wird rar gesät und Interessenten müssen sich in eine längere Schlange einreihen: Bisher seien schon 100 rund Forschungsanträge aus gut zehn Ländern eingegangen, so die "SZ".