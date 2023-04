Das Starship-Raumschiff vom privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX ist gestartet. Nach mehreren Verschiebungen konnte der Launch am 20. April 2023 um 15:34 Uhr (MESZ) erfolgen - etwas später als geplant (15:28 Uhr). Der Start war für die ersten rund drei Minuten erfolgreich. Doch dann fing das Raumschiff mit seinem Booster an zu taumeln und konnte sich nicht separieren. In einer Höhe von 29 Kilometern und vier Minuten nach dem Start explodierte das Starship in der Luft. SpaceX-Gründer Elon Musk gratulierte trotzdem zu dem spannenden Testflug, bei dem man viel gelernt habe. Einen weiteren Test werde es in einigen Monaten geben.