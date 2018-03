Die chinesische Raumstation "Tiangong 1" wird um die Osterzeit in Richtung Erde abstürzen. Weltraum-Experten erwarten den Eintritt des "Himmelspalastes" in die Atmosphäre ab Karfreitag. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA geht davon aus, dass Teile des Raumlabors zwischen dem 30. März und dem 6. April auf unseren Planeten aufschlagen werden. Der ESA-Problemanalytiker für Weltraumschrott, Holger Krag, sagte hinsichtlich des genauen Absturztermins: "Drei bis vier Tage vorher können wir den genauen Tag eingrenzen, am Tag selbst dann im besten Fall den Zeitpunkt bis auf einige Stunden bestimmen."

Zudem würden allenfalls etwa 1,5 bis 3,5 Tonnen von "Tiangong 1" voraussichtlich den Eintritt in die Atmosphäre überstehen, so der ESA-Weltraumschrott-Experte. Wenn die Raumstation in ihrer Umlaufbahn auf etwa 100 Kilometer Höhe sinke, werde sie aufgrund der Dichte der Erdatmosphäre innerhalb kurzer Zeit abgebremst. Das Objekt zerfalle dabei. Der größte Teil des Schrotts verglühe durch die entstehende Reibungshitze. Nur einzelne Elemente aus Titan und Edelstahl blieben übrig.

Die russische Weltraumstation Mir im März 2001 vor ihrem Eintritt in die Atmosphäre. Bildrechte: IMAGO

Tatsächlich gab es in der Vergangenheit immer wieder spektakuläre Abstürze von ausgedienten Raumstationen und Satelliten. So stürzten im März 2001 die Reste der einstigen sowjetischen und zuletzt russischen Raumstation "Mir" nach 15 Jahren im All und rund 86.300 Erdumrundungen in den Pazifik. Anders als bei "Tiangong 1" wurde "Mir" allerdings planmäßig zum Absturz gebracht. Dabei verglühten große Teile der 143-Tonnen-Anlage beim Eintritt in die Erdatmosphäre. Die restlichen Wrackteile stürzten fast punktgenau zwischen Australien und Chile in den Südpazifik.



Weniger gelungen verlief dagegen der Absturz der ersten und einzigen rein US-amerikanischen Raumstation "Skylab" im Juli 1978. Zwar versuchte die NASA die Gefahrenzone beim vier Jahre zu früh erfolgten Wiedereintritt des Raumlabors in die Erdatmosphäre auf den Atlantik und Indischen Ozean einzugrenzen. Doch "Skylab" zerbrach erst später als berechnet. Trümmer trafen daraufhin den Großraum um die westaustralische Metropole Perth. Die Behörden der australischen Gemeinde Esperance Shire schickten der NASA daraufhin einen Bußgeldbescheid über 400 Dollar wegen unerlaubter Abfallentsorgung, den die NASA jedoch nie bezahlte. Das übernahm erst 2009 eine US-Radiostation.