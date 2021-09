Energiewende TU Dresden baut riesigen Schwungradspeicher

Akkus (auch die in den E-Autos), Pumpspeicherwerke, Power-to-Liquid/Gas (Umwandlung von elektrischem Strom in Flüssigkraftstoff), Druckluftspeicher – es gibt bereits etliche Ideen, um Strom zu speichern. Jetzt kommt eine hinzu, die es bisher in dieser Dimension noch nicht gab. Entwickelt von einem Forschungsteam der TU Dresden. Sie heißt: Rotationskinetischer Speicher (RKS).

"Ziel war es, einen langlebigen, dynamischen und hocheffizienten Energiespeicher zu entwickeln, der direkt neben einem Windrad, also dort wo der Strom erzeugt und mit geringen Verlusten übertragen wird, errichtet werden kann. Hierfür war es notwendig, völlig neue Anforderungen an das Speichersystem zu stellen und Grenzen der Technologie zu erweitern", erklärt Dr. Thomas Breitenbach von der projektleitenden Stiftungsprofessur für Baumaschinen in einer Mitteilung der TU Dresden. Die Nutzung solcher Speicher war laut TU bisher an Windparks wirtschaftlich nicht sinnvoll, weil sie in großer Anzahl miteinander kombiniert werden müssten.