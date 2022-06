Wissenschaftler von der Jiatong-Universität in Peking sowie von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften haben nun eine Methode gefunden, mit denen die Akkus auch bei extremer Kälter lange halten. Dazu erhitzten sie ein Material namens ZIF-67 so lange, bis es eine unebene Oberfläche erhielt und so deutlich bessere Ladefähigkeiten aufwies. Daraufhin wurde die neugewonnene Substanz (namens zwölfseitige Karbon-Nanosphäre) in einer Batterie als Anode eingesetzt und das Lithium als Kathode (also die meist positive Elektrode).



Die Batterie zeigte bei Tests mit Temperaturen von plus 25 bis minus 20 Grad Celsius sehr gute Ladeeigenschaften - mit noch 85,9 Prozent der Ladekapazität bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Normale Lithium-Ionen-Akkus mit karbon-basierten Anoden verlieren dagegen unter null Grad nach und nach fast ihre gesamte Energie. Selbst bei minus 35 Grad war die neuartige Batterie noch aufladbar und gab danach fast 100 Prozent ihrer Ladung wieder ab. Indem ihre neu entwickelte Substanz künftig in Lithium-Ionen-Batterien verbaut wird, könnten sich ganz neue Möglichkeiten für deren Nutzung auch bei extremen Tiefsttemperaturen ergeben, resümieren die Forschenden.