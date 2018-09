Es war eine Sensation und ein Rätsel zugleich: Im Oktober 2017 entdeckten Astronomen einen interstellaren Besucher in unserem Sonnensystem, ein Objekt, das von einem fernen Stern zu uns gereist war. Sie tauften den Himmelskörper "Oumuamua," hawaiianisch für "Botschafter aus weiter Ferne". Zunächst war unklar, ob es sich bei dem länglichen, zigarrenförmigen Felsbrocken um einen Asteroiden oder einen Kometen handelte. Und völlig offen war: Von wo kam "Oumuamua"?

Bei beiden Fragen sind die Forscher nun weiter. "Oumuamua" ist ein Komet und das ist entscheidend: Der Felsbrocken enthält gefrorenes Wasser, das sich in der Nähe von Sternen in Wasserdampf verwandelt. Dadurch hat er eine Art Raketenantrieb, der seine Flugbahn verändert. Erst als Forscher diese Eigenschaft in ihre Berechnungen einbezogen, konnten sie jetzt vier mögliche Ursprungssysteme identifizieren.