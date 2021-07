Richard Branson fliegt noch vor Jeff Bezos

Aber vor Bezos kommt Branson, Richard Branson, Chef des Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic. Er selbst will am 11. Juli und damit vor der Konkurrenz von Blue Origin mit dem SpaceShipTwo an die Grenze zum Weltraum kratzen.

Na ja, SpaceShipTwo hat ja den Charme, dass es ein Raketenflugzeug ist, dass es ein Horizontalstarter ist und horizontal landet und Flügel hat und auf eine Art sexy ist. Fabian Eilingsfeld von PRICE Systems

Doch Eilingfeld hat auch einen Einwand: "Was 2004 sexy war, ist heute nicht mehr so unbedingt attraktiv für Kunden." Denn mittlerweile schraubt Virgin Galactic seit anderthalb Jahrzehnten am SpaceShipTwo herum. Die Sicherheitsanforderungen wurden dabei immer anspruchsvoller, was Folgen für das Design des Weltraumflugzeugs hatte. "Wenn Sie da so ein hochgezüchtetes Raketenflugzeug haben, dann haben Sie so viele Vorgaben von der Aerodynamik an die Geometrie außen, dass Sie innendrin meistens ein enges Fahrzeug haben werden, wie so ein kleiner Businessjet." Das Trägerflugzeug und Raumschiff von Virgin Galactic heben ab. Bildrechte: Virgin Galactic

Und dann haben Sie nicht mehr so wahnsinnig viel Platz zum Umherdriften in der Mikrogravitation. Fabian Eilingsfeld, PRICE Systems

Raketen statt Weltraum-Flugzeug

Anders das Konzept von Blue Origin: Nachdem sich der Mannschaftsteil mit den Astronauten von der Rakete gelöst hat, ist in der großen, gemütlichen, runden Kapsel Platz genug, um die Schwerelosigkeit in vollen Zügen zu genießen. Aus Sicherheitsgründen landen Rakete und Kapsel dann getrennt. New Shepard könnte ja auch als Ganzes wieder landen, erklärt Eilingsfeld. "Aber Sie machen's nicht, weil sie sich dafür entschieden haben, das Risiko für die Insassen zu minimieren."

Sie haben nämlich ein Problem, wenn Ihre Triebwerke nicht anspringen. Dann werden Sie sich unangespitzt in welchen Erdboden auch immer bohren, der dann Ihr Landeplatz ist. Fabian Eilingsfeld

Deswegen soll nur die unbemannte Trägerrakete aufrechtstehend und von Triebwerken gebremst landen. Die bemannte Kapsel hingegen wird an Fallschirmen langsam zurück zur Erde gleiten.

Der Fallschirm als Bergungsausrüstung von Raumfahrzeugen, das hat eine lange Historie. Fallschirme zur Bergung sind total gut erprobt und zuverlässig. Es ist gut verstanden. Es funktioniert. Fallschirme funktionieren. Fabian Eilingsfeld

Das private Wettrennen ins All

Und so stehen die Sterne günstig für Jeff Bezos. Er wird zwar als zweiter starten, aber mitsamt seinen Kopiloten hundert Kilometer hochfliegen und damit wirklich den Weltraum erreichen. Richard Branson wird sich an Bord des SpaceShipTwo möglicherweise mit weniger zufriedengeben müssen, denn beim letzten Test waren es nur 89 Kilometer, was auch aus seinen zahlenden Passagieren keine Astronauten machen würde. Geplant hat Virgin Galactic allerdings 110 Kilometer Höhe. Denn laut dem internationalen Luftsportverband FAI (Fédération Aéronautique Internationale) fängt der Weltraum ab einer Höhe von 100 Kilometern an. Es wird sich zeigen, wer am Ende die Nase vorne hat beim neuen Geschäftsfeld des Weltraumtourismus. Die Unity 22 Crew: Chefpilot Dave Mackay, leitender Betriebsingenieur Colin Bennett, Chef-Astronautenausbilderin Beth Moses, der Gründer von Virgin Galactic Richard Branson, die Vizepräsidentin für Regierungsangelegenheiten und Forschungsbetrieb Sirisha Bandla und der Pilot Michael Masucci (v.l.n.r.). Bildrechte: Virgin Galactic