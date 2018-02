Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt über mögliche Fahrverbote für Dieselfahrzeuge. Lange Zeit galten Dieselmotoren als die besseren Verbrenner, doch dieser Ruf hat durch das Bekanntwerden der Abgasmanipulation, etwa von Volkswagen, stark gelitten. Was sind die Vor- und Nachteile der Dieseltechnologie?

Dieselmotoren sind sparsam: Sie verbrennen deutlich besser als Otto Motoren. "Eine um bis zu 15 Prozent bessere Energieausbeute, manchmal auch mehr, sind gegenüber dem Otto Motor drin", sagt Professor Klaus Augsburg, Fachgebietsleiter Kraftfahrzeugtechnik an der Technische Universität Ilmenau. Manche sprechen sogar von 20 Prozent mehr Wirkungsgrad. "Das bedeutet geringste Verbräuche und uneinholbar in Bezug auf andere Verbrennungsmotoren", so der Experte. Fast 40 Prozent Wirkungsgrad schafft der Diesel. Der Benziner kaum mehr als 20. Daraus ergeben sich weitere Vorteile.

Protest von Umweltschützern in Stuttgart gegen Diesel-Abgase. Bildrechte: IMAGO/Arnulf Hettrich Geringer CO2-Ausstoß: Auf Grund des geringen Verbrauchs, ist auch der CO2-Ausstoß bedeutend geringer, als beim Benziner. "Über viele Jahre ist das CO2-Thema wichtig gewesen. Deswegen hat der Dieselmotor eine große Verbreitung erfahren", sagt Augsburg. Rund ein Drittel der PKW in Deutschland fahren mit Diesel. Im Schwertransportbereich ist er immer noch unschlagbar. 96 Prozent LKW fahren Diesel. Allerdings liegt das weniger am CO2 Ausstoß, sondern an der Kraft.



Dieselmotoren sind leistungsstark: Durch den höheren Wirkungsgrad hat der Motor mehr Kraft und er hält länger durch. LKW Motoren schaffen weit über 1 Million Kilometer. Manche gar zwei Millionen. Auch PKW knacken die 500.000 Kilometer-Grenze, während der Benziner vorher schlapp macht.



Trotz der Vorteile ist der Dieselboom im PKW-Bereich vorbei. Unter den Neuzulassungen waren im letzten Jahr nur noch 38 Prozent Dieselantriebe. Das ist ein Rückgang um zehn Prozent. Der Grund sind die:

Dieselmotoren verpesten die Umwelt: Klaus Augsburg glaubt zwar, Dieselmotoren könnten deutlich sauberer sein. Partikelfilter seien heute so gut, dass sie Feinstaub zu 100 Prozent filtern könnten. Aber das kostet Geld. "Insofern ist ein Dieselmotor auch immer teuer."

Feinstaub aus Dieselmotoren ist gesundheitsschädlich: Feinstaub aus dem Diesel soll so klein sein, dass er in die Zellen eindringt und dort Krebs auslösen kann. Außerdem Lungen- und Herz-Kreislauferkrankungen.

Dieselmotoren haben hohe Stickoxid-Emissionen: Das Gas verursacht sauren Regen, Smog und beschleunigt die globale Erwärmung. Es soll im Diesel in größeren Mengen entstehen als im Benziner.

Der Grund: Dieselmotoren verbrennen sehr effizient mit einem hohen Wirkungsgrad. Dabei entstehen Temperaturen bis zu 2.500 Grad und dadurch oxidiert Stickstoff zu Stickoxid.

Bildrechte: TU Ilmenau Das heißt also, wenn ich den Motor Stickoxid-freier machen will, muss ich ihn ineffizienter machen. Außerdem muss ich danach irgendwelche Filter einschalten und die sind teuer und das ist der Punkt, weshalb es die Problematik mit dem Abgasskandal gegeben hat. Prof. Klaus Augsburg, TU Ilmenau

Zusammenfassung: Dieselmotoren sind sparsam, langlebig, produzieren weniger CO2 als Benziner, haben mehr Kraft als Benziner, sind allerdings gesundheitsschädlich und schlecht fürs Klima.