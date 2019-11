Am 5. November 2018 verließ die Raumsonde Voyager 2 als zweite ihrer Art den Einflussbereich der Sonne. Gemeinsam mit Voyager 1 fliegt sie jetzt durch den Interstellaren Raum. Forscher der Universität von Iowa haben inzwischen die Daten dieses Übergangs ausgewertet. Und die zeigen: Dieser Übergang war verbunden mit einem deutlichen Anstieg der Plasmadichte. Das Plasmawellen-Messgerät an Bord der Sonde Voyager 2 registrierte den Wechsel vom heißen Plasma mit niedrigerer Dichte des Sonnenwinds zum kühlen Plasma mit höherer Dichte des interstellaren Raums.

Ein wenig erinnert das an Star Trek. Im Original heißt es dort im Vorspann "Space: the final frontier" - der Weltraum wird als letzte Grenze beschrieben. Dass es so eine finale Grenze wirklich gibt bestätigt Voyager 2. Auch die Schwestersonde Voyager 1, die 2012 das Sonnensystem verließ, hatte diesen Effekt bereits gemessen. "Die alte Idee, dass der Sonnenwind sich allmählich abschwächt, wenn man weiter in den interstellaren Raum vordringt, ist einfach nicht wahr", sagt Don Gurnett, emeritierter Professor an der Universität von Iowa und Ko-Autor der Studie, die in Nature Astronomy erschienen ist.