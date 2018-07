Eine Stunde und 43 Minuten - so lange wird der Mond von der Erde bedeckt sein. Und damit ist die Mondfinsternis am 27. Juli 2018 die längste des gesamten 21. Jahrhunderts. Wenn der Mond in Mitteldeutschland aufgeht - in Görlitz um 20:45, in Leipzig 20:57, in Eisenach 21:04 Uhr -, dann hat sie schon begonnen. Aber wir verpassen nur wenig, denn ihren Höhepunkt erreicht sie um 22.22 Uhr und endet um 23:13 Uhr.