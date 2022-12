Auch Überschwemmungen kann das Copernicus-Projekt zeigen und damit im Ernstfall einen schnellen Überblick über die Ausmaße verschaffen. So geschehen im August, als Europa unter einer Hitzewelle stöhnte, sich in Pakistan aber ein ganz anderes, verheerendes Bild bot. Die schwersten Überflutungen in der Geschichte des Landes sorgten für viele Tote, Verletzte und großflächige Zerstörungen.

Zurück ins All, von dem wir dank moderner Aufnahme- und Verarbeitungstechnik immer mehr verstehen und "sehen" können. So war es der Esa in ihrem Gaia-Projekt 2022 sogar möglich, verschiedenartige "Landkarten" der Milchstraße anzufertigen.

Die erste (oben links) zeigt die Radialgeschwindigkeit, mit der sich mehr als 30 Millionen Objekte in der Milchstraße (hauptsächlich Sterne) auf uns zu oder von uns weg bewegen. Je heller, desto schneller bewegen sich die Objekte von uns weg. Je dunkler, desto schneller bewegen sie sich auf uns zu.

Im zweiten Bild oben rechts wird zur Radialgeschwindigkeit auch noch die Eigenbewegung mitberechnet. Blau zeigt die Teile des Himmels, in denen sich die Sterne im Durchschnitt auf uns zu bewegen, und rot die Regionen, in denen sich die Sterne im Durchschnitt von uns wegbewegen.

Das dritte Bild unten links zeigt, was sich zwischen den Sternen befindet. Der Raum zwischen den Sternen ist nicht leer, sondern mit Staub- und Gaswolken gefüllt, aus denen Sterne geboren werden. Die dunklen Regionen im Zentrum der galaktischen Ebene in Schwarz sind die Regionen mit viel interstellarem Staub, die mit abnehmender Staubmenge zu Gelb verblassen; die dunkelblauen Regionen oberhalb und unterhalb der galaktischen Ebene sind Regionen mit wenig Staub.

Bild Nummer vier unten rechts ist eine "chemische Landkarte". Hier werden die Metallgehalte der Sterne dargestellt. Rötliche Farben stehen für einen höheren Metallgehalt.