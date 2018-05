Wasser mit 100.000 Grad dürfte wohl etwas zu heiß sein, um einen Tee damit aufzubrühen, denn diese Temperatur übersteigt sogar die Hitze im Erdkern. Einen Tee zu kochen war allerdings auch nicht das Ziel der Forscher am Teilchenbeschleuniger DESY in Hamburg, die mit einem Röntgenlaser einen Wasserstrahl in 75 Femtosekunden - also 75 billiardstel Sekunden - in Plasma verwandelten. Wie das Team in den "Proceedings" der US-Akademie der Wissenschaften (PNAS) berichtet, wollten die Forscher vielmehr weiteren Besonderheiten des Wassers auf die Spur kommen.

Bei DESY in Hamburg haben Forscher schneller als je zuvor Wasser zum kochen gebracht. Bildrechte: IMAGO Plasma gilt als vierter Aggregatszustand, neben fest, flüssig und gasförmig. Beim Plasma ist ein Stoff so heiß, dass sich die Elektronen von den Atomkernen zu lösen beginnen. Als Plasma kommen Stoffe vor allem in Sternen wie der Sonne vor. Bei dem jetzigen Experiment beschossen die Wissenschaftler einen dünnen Wasserstrahl mit kurzen Röntgenblitzen. Dadurch schossen sie die Elektronen aus den Wassermolekülen heraus – es wandelte seinen Zustand in 0,000 000 000 000 075 Sekunden (also 75 Femtosekunden) von flüssig in Plasma.