Blue Origin Weltraum-Rennen: Jeff Bezos fliegt heute um 15 Uhr ins All

Das Wettrennen um den Weltraumtourismus geht heute weiter. Der Gründer von Amazon und dem privaten Raumfahrtunternehmen Blue Origin soll am heutigen Dienstag ins All fliegen. An Bord werden sich noch drei weitere Personen befinden, die um 15 Uhr in den Orbit aufbrechen sollen. Die Live-Übertragung beginnt ab 13.30 Uhr.