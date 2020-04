Wobei diese Idee nicht so abwegig ist. Es sollte fast zwei Jahre dauern, bis die erste Weltraumarmee der Erde tatsächlich das Weltall betritt. Am 18. Juni 2018 kündigte der amtierende US-Präsident Donald Trump bei einer Ansprache vor dem National Space Council – ein Rat für nationale Sicherheitsfragen sowie internationaler Weltraumpolitik – an, eine Weltraumarmee zu gründen. Der erste Space Council wurde 1989 von der Georg H.W. Bush-Administration gegründet und bereits 1993 aufgelöst. Erst 2017 wurde er von der Trump-Administration erneuert.

Präsident Trump unter schreibt ein Dekret zur Schaffung der US Space Force. Bildrechte: US Space Force_US Air Force_Airman 1st Class Spencer Slocum

Welchen Zweck die Weltraum-Armee erfüllen soll, machte der Vizepräsident Mike Pence in einer Rede am 10. August 2018 deutlich: "Viele Jahre haben Länder wie Russland, China, Nordkorea oder Iran Waffen angestrebt, um unsere Navigations- und Kommunikationssatelliten mit elektronischen Angriffen vom Boden aus zu stören. In jüngster Zeit arbeiten unsere Gegner daran, Kriegswaffen ins Weltall zu bringen." Offiziell besteht die US Space Force seit dem 20. Dezember 2019, als Trump den "National Defence Authorization Act for Fiscal Year 2020" unterschrieb.