Doch bei größeren und älteren Satelliten laufen die Ausweichmanöver noch manuell ab. "Befindet sich ein Satellit auf Kollisionskurs mit einem anderen Satelliten oder Objekt, erfolgt eine Kollisionswarnung an den Satelliten-Betreiber, der dann ein Ausweichmanöver einleiten kann", heißt es in der Pressemitteilung. Die Vorlaufzeit beträgt jedoch nur ein bis zwei Tage. Manchmal sind es nur wenige Stunden, in denen reagiert werden kann.

Derzeit werden die Umlaufbahnen der beobachtbaren Objekte noch paarweise miteinander verglichen (die all-on-all-Methode). Dies führt zu einer quadratischen Anzahl an Satellitenpaaren. Nacheinander können dann die Kollisionsrisiken bestimmt werden. Durch die anwachsende Anzahl an Satelliten und damit auch an bevorstehenden Schrottteilen, haben die Forschenden in Darmstadt eine neue Methode entwickelt.