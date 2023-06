Für SpaceX ist der geplante Flug zwar kein Neuland, so Rudolph, doch "zumindest sehr besonders, weil die diese Art von Missionen doch recht einzigartig sind. Von daher war die Interaktion sehr intensiv". Damit hat die Esa auch zum ersten Mal einen direkten Vertrag mit SpaceX abgeschlossen. Das Weltraumteleskop soll am 1. Juli 2023 um 17:11 Uhr (MESZ) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral an der Atlantikküste vor Florida (USA) aus starten. In den USA wird es dann 11:11 Uhr sein.