Künstliche Intelligenz So lernen Computer

Künstliche Intelligenz (KI) bedeutet, dass Maschinen - also das, was wir heute als Computer oder Roboter bezeichnen - Daten in sinnvolle Zusammenhänge setzen und aus diesen Daten sogar lernen können. Im Gegensatz zu Software vorheriger Generationen sind bestimmte Ergebnisse also nicht von vorherein einprogrammiert. Sebastian Rudolph vom Institut für Künstliche Intelligenz an der Technischen Universität Dresden benutzt sogar die Formulierung, dass ein bestimmtes Verhalten nicht von vornherein vorprogrammiert ist: "Es ist eher so, dass man eine Menge von Beispielen für ein gewünschtes Verhalten sammelt."