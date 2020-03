Bisher gilt der Mensch, was Riechen und Schmecken anbelangt, als einzigartig und unersetzlich, zumindest im Hinblick auf die Sensorik. Bei der Beurteilung des sensorischen Wertes von Lebensmitteln ist der Mensch nach wie vor das wichtigste Messinstrument. Ein Gerät, das zum Beispiel ein Lebensmittel so "prozessieren" könnte, wie ein Mensch das beim Kauen und Schmecken tut, gibt es bisher nicht. Dazu sind die Vorgänge beim Essen im Mund zu komplex.

Gesucht: Eine Sprache für die Sinne

Das soll sich ändern: Das Fraunhofer Institut in Saarbrücken hat ein Forschungsprojekt namens "Campus der Sinne" gestartet, bei dem es darum geht, menschliches Riechen und Schmecken digital nachzubilden. In der chemischen Analytik gibt es schon viele Maschinen, die Geruchsstoffe messen können, wie Gas-Chromatographen mit Massenspektrometern, die gezielt die Konzentrationen messen. Was diese Maschinen nicht können, ist daraus abzuleiten, wie der Mensch das wahrnehmen wird. Aber warum ist das so schwierig? Projektleiter Tilman Sauerwald schildert die Hürden:

Im Wesentlichen gibt es zwei Schwierigkeiten. Die erste liegt darin, dass die Sinne sehr komplex sind. Wir haben 350 Rezeptortypen, die alle zum Geruchseindruck beitragen. Zum anderen wird das Riechen sehr tief in unserem Gehirn verarbeitet: Das heißt, auch die Wahrnehmung des Riechens ist nicht immer bewusst. Uns fehlt für viele Geruchseindrücke eine richtige Sprache. Tilmann Sauerwald, Fraunhofer Campus der Sinne

Denn Kategorien, welcher Geruch wie riecht, gibt es noch nicht. Sauerwald zufolge bilden wir noch häufig Beispiele und Analogien, oder wir helfen uns mit Gerüchen, die ähnlich riechen.

Wie beschreibt man den Geruch von frisch gebackenem Brot so, dass Maschinen den Duft lernen können? Bildrechte: MDR/ Jan-Malte Wagener Der 'Campus der Sinne' will eine solche Sprache für Gerüche entwickeln. Eingesetzt werden soll diese Forschung vor allem im Bereich der Lebensmitteltechnologie, zum Beispiel zur Einführung von neuen Produkten. Will man heute dafür eine Entwicklung vorhersagen, ob ein neues Lebensmittel vielen Leuten schmecken wird, muss man dazu viele Menschen befragen. Der Haken an der Sache: Alle Befragten haben ihre eigenen Eindrücke und Sinneswahrnehmungen. Und wenn Maschinen diesen Part übernehmen würden?

Eine Apparatur und eine Technik kann das sicherlich zu einem gewissen Teil schaffen, Information über die geschmacklichen Vorlieben von nicht nur einem einzelnen Menschen zu repräsentieren, sondern von vielen. Und vorhersagen, ob es einem großen Kundenkreis voraussichtlich schmecken wird. Tilmann Sauerwald

Wie riechende und schmeckende Maschinen Menschen helfen könnten

Auch im Bereich der Qualitätssicherung könnten solche künstlichen Geschmackssensoren sehr viel Arbeit sehr viel schneller erledigen als Menschen. Viele andere Einsatzmöglichkeiten sind ebenfalls denkbar: Die Detektion von Geruchsstoffen von Kosmetika, die Geruchseigenschaften von Textilien, die Bewertung von Gerüchen in Räumen, in neuen Autos, die Bewertung neuer Materialien aller Art. Und dann wäre da noch das Internet der Dinge. Eingesetzt werden könnten entsprechende Sensoren, um das "Internet der Dinge" mit einer noch menschenähnlicheren Sensorik auszustatten. Sauerwald führt aus, in welchen Bereichen das funktionieren könnte:

Man kann sich vorstellen, dass bestimmte Produkte selber einen sensorischen Sinn haben, ein Kühlschrank oder ein Löffel, der uns bei der Bewertung der Qualität von Lebensmitteln hilft. Das kann vielfältige Anwendungen haben. Tilmann Sauerwald

Künstliche Nasen aus Bayern

Am Leibniz-Institut für Lebensmittel-Systembiologie in Freising arbeiten Geruchs- und Geschmacksforscher mit künstlichen Nasen und künstlichen Zungen, um dem Geheimnis der menschlichen Sinne noch genauer auf die Spur zu kommen.

Die Zellen haben wir gentechnisch modifiziert. An ihnen können wir mit einer ganzen Vielzahl von Geschmacksstoffen überprüfen, auf welche Geschmacksstoffe sie eigentlich reagieren. Dr. Maik Behrens

So haben die Forscher kürzlich herausgefunden, dass künstliche Süßstoffe wie Sacharin die Bitter-Wahrnehmung blockieren können.

Dr. Maik Behrens Bildrechte: C. Schranner / Leibniz-LSB@TUM Ich bin davon überzeugt, dass unsere Forschung eine wichtige Grundlage für die Entwicklung digitaler Sensoren darstellt. Diese müssen sich letztlich an einem biologischen System, so wie wir es jetzt verwenden, orientieren, um ihre zugedachte Funktion zu erfüllen. Dafür ist maßgeblich: Was passiert in dem System, wo alle natürlichen Komponenten vorhanden sind? Das möchte man mit so einer künstlichen Zunge abbilden. Dr. Maik Behrens