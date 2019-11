Neutrinos sind vermutlich die am häufigsten vorkommenden massiven Teilchen des Universums. Auch wir kommen permanent mit ihnen in Kontakt, aber sie fliegen einfach durch uns durch - vermutlich Milliarden von ihnen in jeder Sekunde und wahrscheinlich mit Lichtgeschwindigkeit. Da sie dabei praktisch kaum eine Wechselwirkung zeigen, ist es unglaublich schwer, sie nachzuweisen. Und die Detektoren stehen dabei im völligen Gegensatz zur Größe der Teilchen. Das Hochenergie-Neutrino-Observatorium IceCube im Eis des Südpols etwa hat eine Größe von einem Kubikkilometer.