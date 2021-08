Gibt es Leben auf dem Mars? Noch in diesem Jahrzehnt könnten wir darauf eine Antwort erhalten. Zwei Raumfahrtmissionen sollen bis Ende der 2020er-Jahre Proben vom Planeten und dessen Mond Phobos zur Erde bringen. Zum einen ist es der Rover Perseverance von der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA. Der hatte zwar beim ersten Versuch kein Glück, der Boden war offenbar zu porös, deshalb blieb der Probenbehälter leer . Aber bei den nächsten Versuchen rechnen die NASA-Forscher mit echtem Gestein. Wobei es beim Einsammeln der Proben erstmal bleibt. Derzeit gibt es keine Möglichkeit, um Proben von der Marsoberfläche in den Weltraum zu befördern.

Die NASA arbeitet gemeinsam mit der europäischen Raumfahrtbehörde ESA an einer Lösung des Problems. Mit der "Mars Sample Return"-Mission (engl. Mars-Probenrückführung) soll ein Modul auf der Planetenoberfläche landen – ziemlich genau an dem Ort, wo auch der Perseverance-Rover der NASA am 18. Februar 2021 gelandet ist: im Jezero-Krater.