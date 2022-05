Das Docking-Manöver an der Internationalen Raumstation soll in der Nacht zum 21. Mai gegen circa 1:10 Uhr erfolgen. Die Besatzung auf der ISS kann dann die 225 Kilogramm Fracht in Empfang nehmen. Nach fünf bis zehn Tagen soll das Raumschiff von der ISS abdocken und ungefähr 270 Kilogramm an aufgebrauchter Fracht zurück zur Erde bringen.



(pk)