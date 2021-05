Faszination Horror

Eine junge Frau erwacht in einem düsteren Raum. Allein, an einen Stuhl gefesselt und mit einem merkwürdig aussehenden Helm auf dem Kopf. Sie ist verwirrt und hat Angst. Zurecht – das wird spätestens klar, als ein Fernseher im Raum angeht. Auf dem Bildschirm erscheint die Jigsaw-Puppe.

Hallo Amanda, ich will ein Spiel mit Ihnen spielen. Folgendes wird passieren, wenn Sie verlieren. Der Apparat, den sie tragen, ist in Ihren Ober- und Unterkiefer eingehakt, wenn die Zeitschaltuhr in ihrem Nacken abläuft, wird ihr Mund unwiderruflich aufgerissen, stellen Sie es sich wie eine Art umgekehrte Bärenfalle vor.

Es wäre kein Spiel, wenn man nicht auch gewinnen könnte – alles, was Amanda tun muss, um zu überleben, ist an den Schlüssel für die Apparatur zu kommen. Nur steckt der im Magen ihres Mitgefangenen. Wir verfolgen also gebannt bis angewidert, wie sie diesen mit einem Küchenmesser ermordet und dann in seinen Eingeweiden nach dem Schlüssel sucht.

Graumsamkeit mit tieferem Sinn

Es ist diese Perfidität, dieser regelrechte Psychoterror, der die "SAW"-Filmreihe ausmacht. Fallen und Foltermaschinen, die an Grausamkeit kaum zu übertreffen sind. So wie die, in die Special Agent Peter Strahm gerät. Sein Kopf steckt in einem Würfel fest, der sich mit Wasser füllt. Um zu überleben, muss er sich einen Kugelschreiber in den Hals rammen und kommt damit immer noch besser weg als der Arzt Lawrence Gordon, der sich, um zu überleben, den eigenen Fuß absägen muss.

Wer an der Filmreihe dranbleibt, erfährt im vierten Teil, warum Jigsaw (zu Deutsch Puzzle oder Laubsäge, der Name, den der Serienmörder, die zentrale Figur der SAW-Filme, von Polizei und Medien bekommen hat, weil er den Opfern Teile aus der Haut schneidet) eigentlich tut, was er tut. Nach mehreren schlimmen Schicksalsschlägen hat Jigsaw, der eigentlich John Kramer heißt, selbst versucht sich umzubringen, doch er überlebte wie durch ein Wunder und änderte seine Einstellung zum Leben radikal. Er verfällt der Vorstellung, dass bestimmte Menschen den Wert des Lebens nur schätzen lernen, wenn sie an der Schwelle des Todes stehen und ihr Wille zu überleben "getestet" wird.