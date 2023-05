Es wird auf einem dreifachen Durchschlag ausgestellt, es ist auch ein gelbes Rezept. Von diesen drei Durchschlägen geht einer an die Krankenkasse zur Abrechnung, einer bleibt beim verschreibenden Arzt für die Dokumentation und einer in der Apotheke, für deren Dokumentation. Laut Apothekenbetriebsordnung ist es sogar Pflicht, dass Schmerzpflaster in der Apotheke vorrätig sind. Aber um beispielsweise den Missbrauch bei Einbruch zu verhindern, sind die Betäubungsmittel in einem bestimmten Schrank, in einem Tresor unter Verschluss.

Christoph Jacke, Apotheker