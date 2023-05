Eine Studie mit Drogennutzern in der US-Metropole New York zeigt: Auf dem Schwarzmarkt wird immer häufiger synthetisch hergestelltes Fentanyl als Heroin verkauft. Testungen ergaben, dass etwa 80 Prozent derjenigen, die Drogen spritzen, positiv auf Fentanyl testeten. Aber lediglich 18 Prozent dieser Personen hatte sich auch bewusst für die Droge entschieden.

Laut den Autoren der Studie, die im Fachmagazin "International Journal of Drug Policy" erschien, sind mit dem betrügerischen Verkauf von Fentanyl enorme Risiken verbunden. Die Gefahr sei hoch, unabsichtlich eine Überdosis der Droge zu nehmen. Im Jahr 2021 starben demnach über 100.000 Menschen in den USA an einer Überdosis Drogen. 66 Prozent davon hatten Fentanyl konsumiert. In New York habe sich die Zahl der Drogentoten seit 2013, der Markteinführung des Medikaments, mehr als verdreifacht. Seit 2017 sei es für die Mehrzahl der Überdosis-Tode verantwortlich.