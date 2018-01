Bildrechte: colourbox

Betrachten wir eine Festplatte: Die ist mit dem bloßen Auge noch leicht zu sehen. Die magnetischen Bereiche aber, die die Informationen speichern, sind mittlerweile kleiner als ein Grippevirus.

Was aber, wenn man diese winzigen Bereiche messen möchte, beispielswiese um herauszufinden, ob die gewünschten Speicherprozesse auch richtig ablaufen? Ein Mess-Instrument muss also her, und das muss möglichst klein sein.



Am Fraunhofer Institut für angewandte Festkörperphysik arbeitet man daher an einem Sensor, dessen empfindliche Stelle die Größe hat von einem Stickstoffatom. Hans Joachim Wagner ist Bereichsleiter am Institut: