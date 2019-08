Feuchtes Toilettenpapier: Bei Verbrauchern immer beliebter, bei Mitarbeitern kommunaler Wasserwerke ein inzwischen nahezu tägliches Problem. Aus der Packung gezogen duften die parfümierten Tücher nach frischen Blumen. Auf der Haut fühlen sie sich sanfter an als trockenes Papier. Wirft man sie jedoch ins Klo, verklumpen sie auf dem Weg ins Klärwerk. In den Abwasserpumpen können sie dicke Zöpfe bilden, die die Maschinen blockieren. So drohen sie jederzeit, die Abwasserentsorgung zum Erliegen zu bringen.

Das Problem am feuchten Klopapier ist schon länger bekannt. Auf den Verpackungen heißt es, man könne das Papier einfach herunterspülen, es zerfalle in der Kanalisation. Doch diese Behauptung ist schlicht falsch, wie ein einfaches Experiment verdeutlicht.

Experiment mit feuchtem Klopapier

So sehen feuchte Toilettentücher aus, wenn sie eine Abwasserpumpe verstopfen. Bildrechte: Kommunale Wasserwerke Leipzig MDR-Wissen Reporter Stefan Marx ist zu Besuch im Labor der Leipziger Wasserwerke. Dort hat Heiko Schulze drei Wassergläser aufgebaut, in denen kleine Rührer für stete Bewegung sorgen, so wie sich auch das fließende Abwasser ständig bewegt. In eines der drei Gläser wirft Schulze ein gewöhnliches, dreilagiges, trockenes Toilettenpapier. Das zweite Glas wird mit einem angeblich biologisch abbaubaren Feuchttuch bestückt, in das dritte kommt ein günstigeres WC-Feuchttuch.



Nun werden alle drei Tücher eine halbe Stunde in ihren Gläsern durchgerührt. Die Zeit entspricht der Dauer, die ein im WC heruntergespültes Tuch benötigt, bis es an der ersten Abwasserpumpe ankommt. Am Ende zeigt sich: Vom trockenen Toilettentuch existieren nur noch winzige Fetzen. Es hat sich wie geplant aufgelöst. Das biologisch abbaubare Tuch hingegen hat zwar begonnen, sich zu zersetzen, ist aber noch nicht aufgelöst. Und das herkömmliche Feuchttuch ist noch vollständig intakt.

Widerspruch in sich

Das Experiment zeigt also klar: Feuchttücher lösen sich in der Kanalisation nicht so auf, wie es die Hersteller versprechen. Das Grund dafür liegt auf der Hand: Damit ein Feuchttuch nicht schon in der Hand zerfällt, die es gerade benutzt, müssen seine Fasern besonders stabil konstruiert sein. Manche Hersteller verwenden Polymere, also langkettige Kunststoffe dafür. Die aber führen eben auch dazu, dass die Tücher im Abwasser nicht zerfallen.