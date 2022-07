Und was hat das, wie eingangs erwähnt, mit dem Klima zu tun? Dazu muss man die sogenannte "Walpumpe" kennen. Die funktioniert laut Biologin Bettina Meyer vom Alfred-Wegener-Institut so: "Wenn die Walpopulation wächst, recyceln die Tiere mehr Nährstoffe, was die Produktivität des Südlichen Ozeans erhöht. Dies fördert das Wachstum der Algen, die ihrerseits durch Photosynthese Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufnehmen und so die CO2-Konzentration in der Atmosphäre verringern".