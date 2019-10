Die Wissenschaftler um Martin Quaas von der Universität Leipzig wollten wissen: Wie ehrlich antworten Fischer, wenn sie einen Brief von der ungeliebten Europäischen Union (EU) bekommen. Dazu verschickten sie rund 900 Briefe an alle deutschen Berufsfischer, in denen sie den Fischern ein Glücksspiel anboten. Allen Teilnehmern wurden 100 Euro Gewinn in Aussicht gestellt. Dafür sollten sie vier Mal eine Münze werfen und das Ergebnis per Antwortbrief zurückmelden. Für jedes Mal Zahl wurde den Teilnehmern ein zusätzlicher Gewinn von 5 Euro versprochen.

„Die Ergebnisse zeigen klar: Wenn nicht kontrolliert wird, kommt es wesentlich darauf an, welche Einstellung der Regulierte gegenüber der regulierenden Instanz hat – in diesem Fall der EU“, sagt Martin Quaas.

Die Ergebnisse des Experiments sind nicht so harmlos, wie sie auf den ersten Blick wirken. Die Regeln zum Schutz der Fischbestände in europäischen Gewässern funktionieren nur, wenn die Fischer ehrlich ihre Fangmengen angeben. Denn jeder Fischer hat eine bestimmte Quote, wie viele Fische er fangen darf. Seit kurzem aber dürfen keine Fische mehr zurück ins Meer geworfen werden, die zu klein für den Verkauf sind. Fischer sollen stattdessen den gesamten Fang an Land bringen und auf ihre Quote anrechnen. Allerdings wird auf dem Wasser kaum kontrolliert. Niemand weiß also, ob die Fischer wirklich die Regeln einhalten.