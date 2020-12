Auch der Fischotter, lateinisch Lutra Lutra, das Tier des Jahres 2021, würde das bestätigen: 70.000 Haare pro Quadratzentimeter sorgen bei dem marderartigen Räuber dafür, dass er nicht friert. Zum Vergleich: Dem Menschen wachsen 200 Haare pro Quadratzentimeter. Doch zurück zum Fischotter, der im Gegensatz zu Robben keine Fettschicht hat, die ihn vor Kälte im Wasser oder an der Luft schützt. Stattdessen sind Millionen von Fischotter-Haaren so miteinander verzahnt, dass sie Luft einschließen: So entsteht eine Art Luftpolster. Wenn der Otter taucht, wird das aus dem Fell gepresst. Das erklärt die langen Blasenketten, die aufsteigen, während er pfeilschnell hunderte Meter weit durchs Wasser schießt. Das sieht man eher selten, denn Fischotter sind vor allem in der Dämmerung und nachts munter.

Obwohl man sie selten sieht, sorgen sie da, wo sie auftreten, in Bayern und in der Oberpfalz beispielsweise, für gemischte Gefühle und hitzige Debatten. Aus Sicht der Fischwirtschaft stehen Fischotter nach wie vor für finanzielle Verluste. Entweder weil sie in den Teichen viel Fisch wegfressen oder weil man Geld in Schutzzäune stecken muss. Aus ökologischer Sicht dagegen sind Fischotter Botschafter für eine intakte Natur. Natürliche Feinde in der Natur haben sie keine – was sie wiederum zum Problem macht in Regionen mit viel Fischzucht. Wo kommen sie vor? Sie besiedeln Bäche, Flüsse, Seen, Sümpfe, Teiche und sogar Küstengewässer, wichtig sind für sie Flachwasserzonen, überhängende Wurzeln, Röhrendickicht und Totholz.