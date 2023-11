Einen Impfstoff gegen Flaviviren zu verabreichen, ist allerdings nicht ohne Risiko. Ulbert erklärt: "In der Regel ist es ja so, man infiziert sich mit einem Virus oder wird geimpft und ist dann immun. Beim Dengue-Fieber gibt es aber vier unterschiedliche Serotypen, die zirkulieren. Wenn man mit einem der Typen infiziert war oder nur gegen einen geimpft ist und sich dann mit einem der drei anderen Typen infiziert, ist man gegen diesen Typen nicht nur ungeschützt, sondern wird sogar mitunter noch schwerer krank."

Eine Impfung oder Infektion kann für schwerere Verläufe sorgen

Das liegt an einem Phänomen namens "antibody dependend enhancement of infection", das bedeutet: Wenn der Körper bereits Antikörper gegen ein Virus entwickelt hat, greift er ein sehr ähnliches Virus mit den gleichen Antikörpern an. Diese binden an das Virus, machen es jedoch nicht unschädlich, weil es sich eben doch von dem ursprünglich "antrainierten" Virus unterscheidet.

Das Virus kommt so in die Zellen des Immunsystems und kann sich genau dort am besten vermehren. "Das erschwert auch die Entwicklung von Impfstoffen gegen andere Flaviviren, etwa das Zika Virus. Denn damit dispositioniert man die Menschen möglicherweise für eine schwere Infektion mit dem ähnlich aussehenden Dengue-Virus."

Bei einem bereits zugelassenen Dengue-Impfstoff wird Menschen eine Mischung aus vier Impfstoffen verabreicht, die gegen alle vier Serotypen wirken sollen. Allerdings funktioniert das nicht bei allen. Bei einem kleinen Teil der Behandelten wurde ebenfalls ein höheres Risiko für schwere Dengue-Verläufe festgestellt, sagt der Forscher. "Man braucht also Impfstoffe, die so spezifisch sind, dass sie nur gegen eine bestimmte Flaviviren-Art wirken oder solche, die so umfassend sind, dass man damit alle Flaviviren auf einmal abdeckt."

Besonders zielgenaue Impfstoffe können die Probleme mindern

Aktuell forsche er an Impfstoffen, die bestimmte Teile des sogenannten E-Proteins ignoriert (E wie "envelope", also dem Umschlag). Dieses E-Protein ist bei vielen Flaviviren gleich. Damit wolle man erreichen, dass ein möglicher Impfstoff die Viren-Unterarten und diversen Serotypen besonders zielgenau adressiere.

Ergänzend dazu könnte nach wie vor auch ein Wirkstoff gegen Flaviviren eine entscheidende Rolle spielen. Hier gibt es den Vorteil, dass keinerlei Kreuzreaktionen stattfinden. Die Wirkstoffe wirken gegen alle Flaviviren gleichermaßen, ähnlich, wie ein Breitband-Antibiotikum gegen Bakterien wirkt. Der Wirkstoff hemmt die Viren im Körper.

"Das Virus kapert eine Zelle und bringt einige Enzyme mit, andere Stoffe nutzt es aus der Körperzelle selbst für seine Vermehrung." An dieser Stelle könne man ansetzen, indem man die Virus-Enzyme während des Vermehrungsprozesses in der Zelle attackiere. So wird das Virus in seiner Vermehrung gestoppt. "Gerade für Leute, die bereits mit einem Virus infiziert sind und dann schwer erkrankt ins Krankenhaus kommen, wäre ein Wirkstoff eine sehr gute Option." so Sebastian Ulbert.

Bis zum "Super-Wirkstoff" ist es noch weit

Ein Ziel wäre aus Ulberts Sicht, einen Wirkstoff zu entwickeln, der gegen mehrere Viren gleichzeitig wirkt. Weil diese sich aber in ihrer Enzym-Zusammensetzung unterscheiden, sei das nicht so einfach. Vom "Super-Wirkstoff" der alle Viren auf einmal ausknipst, sind wir also noch weit entfernt.