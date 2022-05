In der Natur gibt es viele optische Täuschungen, Mimikry heißt der Effekt, wenn Tiere gefährlicheren Tieren optisch in Gestalt oder Farbe ähneln und so von potentiellen Fressfeinden gemieden werden. Die Stehfliege ist dafür ein schönes Beispiel, die mit ihren Streifen aussieht wie eine Wespe. Eine Studie hat jetzt erstmals nachgewiesen, dass es auch die akustische Mimikry gibt: Große Mausohr-Fledermäuse Myotis Myotis summen und brummen bei Gefahr wie Hornissen. Das hat ein Forschungsteam um den Ökologen Danilo Russo von der Universität Neapel Federico II nachgewiesen. Für die Studie wurde getestet, wie Eulen auf verschiedene Klänge aus einem Lautsprecher reagieren, nämlich auf das notbedingte Brummen von Fledermäusen, sowie Notsignale von Honigbienen, Hornissen und einem klassischen Fledermausgeräusch. Russo hatte ein Zufall auf die Spur der akustischen Fledermaus-Taktik gebracht.

Wie reagieren Eulen auf das vermeintliche Hornissen-Gebrumm?

Sollten Sie Angst haben vor Eulen: Brummen wie eine Hornisse hilft ... Bildrechte: IMAGO / blickwinkel Getestet wurde das sowohl an Waldkauzen und Schleiereulen, vier davon waren in Gefangenschaft von Menschen aufgezogen worden, vier waren wildlebende Exemplare. Ihre Reaktionen auf die einzelnen Summtöne wurden per Video aufgezeichnet und ausgewertet. Dabei wurde analysiert, wie die Vögel auf das jeweilige Geräusch reagierten, ob sie beispielsweise in Alarm-, Flucht-, Angriffs- oder Inspektionsmodus schalteten.