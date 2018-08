Landwirtschaft, Windräder und Lichtverschmutzung - das sind die Hauptfaktoren, die die 24 Fledermausarten in Deutschland bedrohen, sagen Umweltschützer. Und so ist die Situation beileibe nicht nur in Deutschland. Um auf die Nöte der Fledermaus aufmerksam zu machen, wird jedes Jahr in mehr als 35 Ländern die "Batnight" veranstaltet, die Fledermausnacht, in der Museen und Beobachtungsstationen öffnen und Besucher die geflügelten Fledertiere sogar selbst zählen können.

Unbegründete Angst

In Deutschland ist der NABU verantwortlich für die Organisation der "Batnight". NABU Brandenburg-Geschäftsführerin Christiane Schröder will mit Klischees über die Fledertiere aufräumen:

Bildrechte: NABU/Marion Ebersbach Noch immer gibt es viele Vorurteile und Ängste in Bezug auf Fledermäuse. Sie werden von Menschen eher als Schädlinge bekämpft, anstatt sie als nützliche Insektenfresser in der Nachbarschaft zu dulden oder gar zu fördern. Christiane Schröder, Geschäftsführerin NABU Brandenburg

Da hilft es natürlich nicht, wenn sich junge Fledermäuse in die Schlafzimmer verirren und Leute erschrecken - wie zuletzt in Rudolstadt, Stralsund und Stuttgart. Das komme daher, erklären Fledermaus-Experten, dass die unerfahrenenen Jungtiere nach möglichen Quartieren suchen - und ein angekipptes Fenster sehe dann aus wie eine verlockende Felsspalte. Die Fledermausnacht soll deshalb die Gelegenheit bieten, mögliche Ängste abzubauen und sich selbst ein Bild über die Tiere zu machen: Wo und wie leben sie, was fressen sie und wieso sind sie so bedroht?

Eine Fledermaus der Gattung Kleines Mausohr. Bildrechte: imago stock&people Der Hauptgrund ist die intensive Land- und Forstwirtschaft, die in Deutschland betrieben wird. Dabei werden großflächig Pestizide eingesetzt, die Insekten töten. Sie sind aber die Nahrungsgrundlage der Fledermäuse. Weiterhin führen Abholzung und die allgemeine Nutzung von Wäldern dazu, dass alte Bäume, sogenannte Totholzbestände, verschwinden und damit der Lebensraum für die Fledermäuse abnimmt. Außerdem sind Windkraftanlagen für Fledermäuse gefährlich. Wenn sie in der Nähe der Anlagen geraten, erleiden sie ein sogenanntes Barotrauma. Das wird durch Druckunterschiede, vor allem an den Rotorblattenden, ausgelöst und sorgt dafür, dass die Tiere mit den Windrädern kollidieren. Und auch die Lichtverschmutzung spielt eine Rolle. Denn die immer heller werdenden menschlichen Siedlungen, so die Umweltschützer, würden viele Fledermäuse vertreiben.

Eine Fledermaus für die ganze Familie