340 Millionen Tonnen – so viel Fleisch wurde 2020 weltweit produziert. Diese Zahl hat sich in den vergangenen 60 Jahren um mehr als das Fünffache gesteigert – und langsam stößt die Industrie an ihre Grenzen. Außerdem hat industrielle Tierhaltung einen wesentlichen Einfluss auf unser Klima: Laut den Vereinten Nationen sind 14,5 Prozent der von Menschen verursachten Treibhausgase auf Tierhaltung und –Verarbeitung zurückzuführen. 60 Prozent des Getreides, das in Deutschland angebaut wird, geht als Futter in die Tierhaltung. Wenn wir den Klimawandel aufhalten wollen, wäre das eine wichtige Stellschraube. Grund genug also, dem Fleisch nun endlich ganz abzuschwören?