Die Telomere sind deswegen so wichtig, weil sie als Indikator für das biologische Alter gelten. Konkret kann sich dieses Alter durch lebenslanges flinkes Spazieren im Schnitt um bis zu 16 Jahre verjüngen. Eine frühere Studie aus Leicester hatte schon gezeigt, dass zehn Minuten spazieren pro Tag die Lebenserwartung erhöhen kann – bei schnellem Gehen ist sogar eine um 20 Jahre längere Lebenserwartung möglich. Das Verhältnis von Telomeren-Länge und Krankheiten ist dabei noch nicht vollständig geklärt, aber es scheint eine Verbindung zu geben mit bestimmten Merkmalen des Alterns, wie Gebrechlichkeit und altersbedingten Erkrankungen.

Laut den Forschenden ist dies die erste Studie, die genetische Daten mit selbstdokumentierten Gehgeschwindigkeiten und den Bewegungsmustern kombiniert, die etwa über Smartwatches aufgezeichnet wurden. "Frühere Studien zur Verbindung von Spaziertempo, sportlichen Aktivitäten und der Länge von Telomeren wurden eingeschränkt durch inkonsistente Ergebnisse, einen Mangel an qualitativ hochwertigen Daten", erklärt der Studienautor Dr. Paddy Dempsey. "Schon zuvor konnten wir zeigen, dass das Spaziertempo ein wichtiger Indikator für den Gesundheitsstatus ist", so Tom Yates, der ebenfalls an der Studie beteiligt war. Mit den jetzt von ihnen genutzten genetischen Daten konnten die britischen Wissenschaftler nun laut ihrer Studie eine kausale Beziehung klar nachweisen.