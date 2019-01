Zehn Jahre. So lange war die Dose Erbsen "drüber", die das ARD-Verbrauchermagazin Der beste Deal vor einigen Monaten im Ersten präsentiert hat. Zustand: in keinster Weise bedenklich. Aber, wer traut sich da schon ran, an zehn Jahre alte Erbsen? Oder die verschrumpelten Tomaten, von vorletzter Woche?