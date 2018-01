Neues Jahr, neue Vorsätze - insbesondere zum Jahresbeginn achten wir beim Einkauf vermehrt auf Kalorien, Zucker und Fett. Viele Hersteller platzieren deshalb bestimmte Nährwertangaben prominent auf der Verpackung: Hinweise auf besonders hohen Fruchtanteil oder extra wenig Fett sind ein weitverbreitetes Vermarktungsinstrument geworden. Alle Inhaltsstoffe dürften allerdings die wenigsten Verbraucher prüfen - allein schon aus Zeitgründen.

So könnte sie aussehen: Die Ampel für Lebensmittel. Bildrechte: Uni Göttingen Verbraucherschützer fordern deshalb seit Jahren eine einheitliche Kennzeichnung, die Kunden im Supermarkt möglichst schnell über die wichtigsten Inhaltsstoffe informiert. Allerdings bestehen Zweifel, welche Formate dafür am besten geeignet sind.



Ein häufig diskutierter Vorschlag ist die Lebensmittel-Ampel: Rot bedeutet zu viel des Guten, Gelb ist im Rahmen und Grün absolut unbedenklich. Forscher der Universität Göttingen sind nun zu dem Ergebnis gekommen, dass solche Ampeln, die also eine Farbkodierung mit Nährwertangaben verbinden, vielen Konsumenten am besten helfen, gesündere Kaufentscheidungen zu treffen. Ihre Studie ist in der Fachzeitschrift "Nutrition Reviews" erschienen.

Kritik an der Ampel

Die Ampel für Lebensmittel ist in Deutschland seit Jahren im Gespräch, durchgesetzt hat sie sich nicht. Denn Kritiker mahnen: So einfach ist richtige Ernährung nicht in schlecht, okay und gut zu unterteilen. Der Einzelhandel hält die Ampel gar für irreführend.

So würden ganze Produktgruppen wie etwa Süßwaren regelrecht gebrandmarkt. Zudem treffe es auch ernährungsphysiologisch wertvolle Lebensmittel wie Olivenöl, Nüsse und Butter. Diese würden einen roten Punkt für zu viel Fett bekommen, Vollkornbrot für einen zu hohen Salzgehalt und Obst für den großen Anteil an natürlichem Fruchtzucker. Sogar aus dem Bio-Lager gab es Widerstand gegen die Ampel-Kennzeichnung. Sie werde weder den Produkten noch dem Anspruch der Verbraucher auf wahrheitsgemäße Information gerecht.

Fast 5.000 Fach-Artikel zum Thema

Die Göttinger Forscher der Professur Marketing mit dem Schwerpunkt Konsumentenforschung untersuchten jetzt in einer Meta-Studie, welche persönlichen und situativen Faktoren die Verarbeitung von Nährwertinformationen beeinflussen.

Unsere Studie belegt, dass die Wirksamkeit von Nährwertkennzeichen von der jeweiligen Einkaufssituation abhängt. Dr. Steffen Jahn, Uni Göttingen

Motivierte Verbraucher ohne Zeitdruck nutzen demnach gern detaillierte Informationen, um gesündere Kaufentscheidungen zu treffen. Aber:

In der Mehrheit der Fälle möchten die Menschen keine aufwendigen Vergleiche anstellen oder gar Kopfrechnen. Es gibt nicht die perfekte Kennzeichnung, aber Ampelkennzeichen erleichtern die Informationsverarbeitung und sind daher in vielen Einkaufssituationen das wahrscheinlich am besten geeignete Format. Dr. Steffen Jahn