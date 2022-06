Forscher der Universität Würzburg haben deshalb in Experimenten getestet, ob sich die bei den Corona-Impfstoffen erstmals eingesetzte mRNA-Technologie auch als Antibiotikum einsetzen lässt. Über ihre Arbeit berichten sie in der Fachzeitschrift Nucleic Acids Research.

Das Team um Jörg Vogel, Professor für Molekulare Infektionsbiologie, konstruierte eine Kette von Molekülen, sogenannte Antisense-Peptidnukleinsäuren. Diese sollen in den Bakterien bestimmte essentielle Gene blockieren und so die Einzeller abtöten. Tatsächlich gelang es den Forschern nachzuweisen, dass sich der Wirkstoff exakt am gewünschten Gen anlagerte und keine anderen Teile des Erbguts beeinflusste. Der Wirkstoff war also ausreichend spezifisch.