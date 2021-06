Sars-CoV-2 ist bereits das dritte Coronavirus, das in den vergangenen 20 Jahren von Tieren auf Menschen übergesprungen ist. Auch seine Vorgänger Sars-2 und Mers waren ursprünglich in anderen Säugetieren zuhause, bevor sie Homo Sapiens anstecken konnten. Vor allem die Gattung der sogenannten Sarbecoviren, zu denen Sars-1 und Sars-2 gehören, ist für Menschen offenbar sehr gefährlich. Um kommende Pandemien zu verhindern, wären daher Impfstoffe notwendig, die nicht nur vor einem, sondern vor möglichst vielen Coronaviren schützen. Ein Team um David Martinez von der Universität Chapel Hill in den USA hat nun einen Ansatz entwickelt, wie so ein Multi-Impfstoff aussehen könnte.