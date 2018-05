Was lebt in den dunklen, mysteriösen Tiefen des Loch Ness? Im Juni 2018 will ein internationales Forscherteam diese Frage beantworten. Neil Gemmell, Biomediziner und Professor an der Otago Universität in Neuseeland, der das Team leitet, plant eine der aufwendigsten DNA-Analysen der Wissenschaftsgeschichte. In seinen Worten im Interview mit dem neuseeländischen Fernsehen klingt der Plan jedoch sehr einfach: Zum Loch Ness fahren, Wasserproben entnehmen, filtern, das organische Material heraussammeln, die DNA untersuchen und dann mit DNA-Proben aus Datenbanken weltweit vergleichen. Und schon weiß man, was im See lebt, so Gemmell.