Die Corona-Pandemie wurde offiziell für beendet erklärt. Zugleich stecken sich wieder Millionen von Menschen in Deutschland mit SARS-CoV-2 an. Auch wenn die meisten Erkrankten nicht in Kliniken behandelt werden müssen, ist eine Ansteckung oftmals dennoch unangenehm. Was also können Regierungen tun, damit in einem solchen sogenannten endemischen Stadium möglichst viele Menschen einer Ansteckung mit dem Virus entgehen? Mit dieser Frage hat sich ein Team von Forschern von der Universität Berkeley in Kalifornien und dem Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön beschäftigt.