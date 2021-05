Schönheit und Attraktivität spielen bei der Partnersuche eine entscheidende Rolle. Dabei gehen die Geschmäcker zwar auseinander, trotzdem gibt es einen gewissen Konsens über empfundene Schönheit. Auch in der Architektur, in der Kunst, im Design – eigentlich in fast allen Bereichen beeinflussen uns die Vorstellungen von Schönheit. Ästhetik – die Lehre vom Schönen – ist sogar ein Teilbereich der Philosophie. Politiker bedienen sich ästhetischer Strategien der Macht, große Baumeister setzen auf ästhetische Kategorien ebenso wie sich Partnerplattformen bei ihrer Werbung der Attraktivitätsforschung bedienen und mit Bildern von Männern und Frauen werben, die von einem Großteil der Menschen als schön wahrgenommen werden.