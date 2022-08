Studie aus Sachsen Natürliche Wirkstoffe gegen Corona: Forscherin will Rutin und Vitamin C prüfen

Eine Kombination des Naturstoffs Rutin mit den Vitamineb C und D sowie einigen weiteren Molekülen könnte die Vermehrung von Coronaviren bremsen. Eine Freiberger Chemikerin will das in klinischen Versuchen testen.