Das Team um Dr. Henrik Hartmann analysierte dafür weltweite Ereignisse des Waldsterbens der letzten 20 Jahre – inklusive der Erfahrungen der Experten vor Ort. "Am meisten beunruhigt uns, dass verstärkt Wälder betroffen waren, die eigentlich gar nicht als gefährdet galten", erklärt Hartmann. Dies zeigen Beispiele aus dem Amazonas, aus Costa Rica, den USA und auch Deutschland. "All diese Waldökosysteme befanden sich entweder in Regionen, in denen Klimaextreme bisher als eher unwahrscheinlich galten. Oder es waren Ökosysteme und Baumarten betroffen, die man als tolerant gegenüber extremer Trockenheit und Dürre eingeschätzt hatte", so der Experte.



Untersucht wurde auch das flächige Absterben der heimischen Waldkiefer. Im Studiengebiet in Thüringen, aber auch deutschlandweit hat diese Baumart stark unter den Dürren 2018 und 2019 gelitten. Eigentlich kann die Kiefer mit ihren tiefreichenden Wurzeln Wassermangel gut überstehen. Doch die Dürre der letzten Jahrzehnte hat vor allem in Ost- und Norddeutschland zu einem Austrocknen auch in tiefen Bodenschichten geführt.



In der Studie wurde auch erforscht, wie das Baumsterben durch Fernerkundung frühzeitig erkannt und mit Modellen vorhergesagt werden kann – die Ergebnisse waren ernüchternd. Satelliten können zwar Veränderungen des Kronendaches erkennen, aber nicht das Ausmaß der Waldschäden mit hohen Anteilen an Totbäumen erfassen.