Können Bakterien Plastik fressen? Diese Frage stellten sich Umweltforscher in Leipzig und begaben sich auf die Suche nach der seltenen Spezies. An einem Ort, wo viel Plastikmüll lag, wurden sie fündig. Die Bakterien, die sie fanden, seien ganz wild auf Reinigungsschwämme, so die Forscher, egal ob grün, gelb oder rot.

50 Jahre Kunststoffherstellung und jede Menge Müll

Bei Styropor weiß man, dass das ewig existiert, das wird gar nicht abgebaut. Bei Polyurethan ist es ein bisschen besser, in Anführungsstrichen. Dr. Hermann J. Heipieper, UFZ



Manche Plastiksorten sind hartnäckiger als andere, sagt UFZ-Forscher Heipieper, der die Plastik verspeisenden Bakterien mit entdeckt hat. Die Forscher wurden in Leipzig Paunsdorf fündig, an einem Ort, wo viel Plastik rumliegt. Sie nahmen ein paar Bodenproben mit, präparierten sie fürs Labor, peppten sie dann noch mit etwas mehr Plastik auf und warteten. Sie wussten – in der Mischung überleben nur die Bakterien, die Plastik fressen, alle andern würden verhungern. "Und so selektiert man dann solche 'Abbauer' aus", erklärt Heipieper.

Pseudomonas ist ganz wild auf Haushaltsschwämme

Der Name der Plastik-Abbauer, die die Forscher fanden, lautet Pseudomonas-Bakterien, Pseudomonas sp. TDA1, um ganz genau zu sein. Die seien ganz wild auf bunte Haushaltsschwämme und die bestehen aus Polyurethan.

Und die Schuhe sind mittlerweile aus Polyurethan. Da darf man keine Namen nennen, aber viele dieser aufgeschäumten Sneakers, das sind Polyurethane. Dr. Hermann J. Heipieper

Auch Dämmstoffe werden aus dem Material gefertigt. Das Bakterien in der Lage sind solche Materialien zu verspeisen, ist für den Umweltmikrobiologen der Beweis für eine "extreme evolutionäre Kraft". Denn evolutionär gesehen gibt es Kunststoffe erst sehr kurze Zeit, und in dieser kurzen Spanne haben Bakterien gelernt, sie zu verstoffwechseln. Und nun? Was passiert mit ihnen, werden sie in Müllhalden angesiedelt, damit sie dort unsere alten Hausschwämme auffressen? Mit Sicherheit nicht, sagt Heipieper.

Der Hinweise, oder der wichtigste Input ist nachzuprüfen, welche Kunststoffe überhaupt biologisch abbaubar sind, um dann dem Gesetzgeber, oder der Gesellschaft, die EU ist da natürlich sehr wichtig, Hinweise zu geben, Ratschläge zu geben, welche Kunststoffe langfristig gesehen wirklich durch besser biologisch abbaubare ersetzt werden sollten. Dr. Hermann J. Heipieper

Das Ziel sei ein grundlegender Umstieg auf gut abbaubare Kunststoffe. Für Bakterien würde das heißen, dass in den Fabriken zukünftig nur noch das produziert wird, was sie besonders gerne fressen.

Wie geht es technisch weiter?